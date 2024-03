Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch mit Sachbeschädigung

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), KOTTBERG, (GETRÄNKEMARKT), Freitag, der 01.03.2024, zwischen 01:50 Uhr und 02:10 Uhr. Bisher unbekannte Täter trennten die Stromversorgung zum Gebäude und hebelten mittels unbekanntem Gegenstand die Eingangstür auf. Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell