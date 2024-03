Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Täterinnen klauen aus Supermarkt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 29.02.2024, 17.05 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zwei unbekannte weibliche Personen hielten sich am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt an der o.g. Örtlichkeit auf. Die beiden unbekannten Personen verließen fluchtartig durch den Eingangsbereich den Markt, wodurch ein akustischer Alarm ausgelöst wurde. Die beiden Frauen wurden schließlich durch einen Mitarbeiter zunächst zu Fuß verfolgt, konnten jedoch in unbekannte Richtung mit einem auswärtigen Fahrzeug flüchten.

Auf ihrer Flucht verloren sie verschiedene Lebensmittel und Energy-Dosen im Wert von rund 45,00 Euro. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf die Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

