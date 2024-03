POL-NOM: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Donnerstag, 29.02.2024, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Supermarkt an der o.g. Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 47-jähriger Mann aus Schöningen verstaute während seines Aufenthaltes im o.g. Markt mehrere Lebensmittel unter seiner getragenen Jacke. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein ...

