BPOLI MD: Binnen elf Tagen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl, acht Monate Gesamtfreiheitsstrafe für Dieb

Dessau (ots)

Am Dienstag, den 28. November 2023 stellte eine Streife der Bundespo-lizei gegen 16:45 Uhr einen jungen Mann, im Alter von 25 Jahren, am Hauptbahnhof Dessau fest und kontrolliert diesen. Bei der routinemäßi-gen Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Voll-streckungshaftbefehl nach ihm suchte. Wegen Diebstahls wurde der deutsche Staatsangehörige im April dieses Jahres durch das Amtsgericht Zerbst zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Je-doch stellte er sich nicht dem Strafantritt. Zudem war er unbekannten Aufenthalts und entzog sich dadurch der Strafvollstreckung. Folglich erließ die zuständige Staatsanwaltschaft am 17. November 2023 den Haftbefehl. Diesen eröffneten ihm die Beamten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde der 25-Jährige in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde darüber entsprechend informiert.

