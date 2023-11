Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hund getreten und Herrchen geschlagen: Bundespolizei sucht Tat-verdächtigen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

Haldensleben, Oebisfelde (ots)

Bereits am Sonntag, den 22. Oktober dieses Jahres schlug ein bisher unbekannter Mann gegen 16:00 Uhr einen 60-Jährigen in einer Regio-nalbahn, welche von Wolfsburg nach Magdeburg fuhr, ins Gesicht und trat seinen Hund. Der bisher unbekannte Täter stieg in Oebisfelde in den Zug und verhielt sich gegenüber den Geschädigten von Anfang an verbal aggressiv. Vor dem Halt in Haldensleben kam es zu den beschriebenen Tathandlungen, bevor der unbekannte Mann mit seinem E-Roller den Zug verließ. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung sowie Körperverletzung ein. Das Videomaterial aus dem Zug wurde entsprechend gesichert. Leider ergab die Auswertung, dass die Tat darauf nicht ersichtlich ist. Aus diesem Grund benötigt die Bundespolizei die Hilfe der Bevölkerung. Aus den Befragungen des Geschädigten sowie eines Zeugen kann der bisher unbekannte Täter wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, circa 175 - 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, einen drei-Tage-Bart, kurze, dunkle Haare, entspricht dem europäischen Phänotyp und spricht in der Mundart des Magdeburger Raums. Der Mann trug am Tattag eine hellblaue Jeans sowie eine graue gesteppte Winterjacke mit Kapuze. Auf welche Person, eventuell aus dem Raum Oebisfelde oder Haldensleben, kann diese Beschreibung möglicherweise zutreffen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell