Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unerlaubtes Rauchen im Bahnhof führt zur Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls sowie zwei neuen Anzeigen

Aschersleben (ots)

Am Sonntag, den 26. November 2023 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:45 Uhr einen Mann fest, welcher in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich im Bahnhof Aschersleben rauchte. Nachdem die Beamten ihn auf sein ordnungswidriges Verhalten angesprochen hatten, wurde er aufgefordert, sich auszuweisen. Der 20-Jährige gab an, kein Dokument bei sich zu führen. Daher entschieden die Bundespolizisten, den Polizeipflichtigen mit zur nächsten Dienststelle, in diesem Fall zum Landespolizeirevier in Aschersleben, mitzunehmen, da der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes bei dem Mann aus Guinea bestand. Mithilfe eines Fingerabdruckscanners konnten die Personalien ermittelt werden. Ein Abgleich mit der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen offenen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Schönebeck vom Juli dieses Jahres. Demnach erschien der Angeklagte nicht zur angesetzten Hauptverhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. Weiterhin ist der anklagenden Behörde und der Ausländerbehörde der aktuelle Aufenthaltsort nicht bekannt, sodass eine Untersuchungshaft bis zur nächsten Hauptverhandlung angeordnet wurde. Dem Mann wurde der Haftbefehl eröffnet und die Festnahme ausgesprochen. Am heutigen Tag wurde er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher entschied, dass er bis zur Hauptverhandlung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht wird. Zudem erwartet den 20-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro wegen des unbefugten Rauchens. Weiterhin erhält er eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes, da er seit Ende Juli 2023 über keinen gültigen Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik Deutschland mehr verfügt. Die zuständige Ausländerbehörde wurde entsprechend über den Verbleib des Mannes schriftlich in Kenntnis gesetzt.

