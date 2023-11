Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betrüger mehrfach gesucht: Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 24. November 2023 kontrollierte die Bundespolizei ge-gen 06:40 Uhr einen 39-Jährigen am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Personalienüberprüfung in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl der Staatsan-waltschaft Magdeburg vorlag. So wurde er im Juni 2023 vom Amtsge-richt Magdeburg wegen Betruges rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt. Da er unbekannten Aufenthaltes war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, erging der besagte Haftbefehl am 13. November dieses Jahres. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da der Festgenommene nicht zahlungsfähig war, wurde er am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Zudem ersuchte die selbige Staatsanwaltschaft sowie die Staatsanwalt-schaft Braunschweig den aktuellen Aufenthaltsort des Polizeipflichtigen, um ihm in weiteren Ermittlungsverfahren wegen Leistungserschleichung sowie gefährlicher Körperverletzung Post zuzustellen. Die ausschreibenden Behörden wurden über den Aufgriff und den aktu-ellen Aufenthaltsort des Mannes durch die Bundespolizisten informiert.

