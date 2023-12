Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bei Einbruch Schmuck entwendet

Ennepetal (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, kam es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Ulmenstraße. Dort hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und entwendeten aus der Wohnung Schmuck. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell