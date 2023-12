Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Drei tatverdächtige Wohnungseinbrecher wurden am Mittwochnachmittag, 13. Dezember 2023, um 15.29 Uhr dabei beobachtet, wie sie in ein Mehrfamilienhaus auf der Hammerschmidtstraße einbrechen wollten. Einem zufällig anwesenden 26-jährigen Gelsenkirchener kam das Verhalten der drei Personen im Hauseingang verdächtig vor. Die Einbrecher erkannten vermutlich, dass sie beobachtet werden und entfernten sich daraufhin von der Tatörtlichkeit. Der 26-Jährige zögerte nicht und alarmierte die Polizei, während er den Verdächtigen zu Fuß folgte und den Standort an die Einsatzleitstelle weitergab. Mehrere Polizeistreifen fuhren zu der Örtlichkeit und konnten alle Tatverdächtigen, obwohl sie sich voneinander trennten, festnehmen. Ein Tatverdächtiger zeigte sich den Beamten gegenüber sehr unkooperativ und aggressiv, weshalb ihm zur Verhinderung von körperlichen Übergriffen Handfesseln angelegt wurden. Der Mann und die beiden Frauen verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ihre Identitäten konnten nicht ohne Zweifel festgestellt werden. Bei der anschließenden Tatortaufnahme am Hauseingang wurden frische Hebelspuren an der Haustür festgesellt und durch die Kriminalpolizei gesichert. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell