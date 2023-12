Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet wiederholt vor der Polizei und gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bedingt durch sein auffälliges Fahrverhalten wurde eine Polizeistreife am Montagabend, 11. Dezember 2023, um 22.55 Uhr auf einen grünen Audi RS3 in Bulmke-Hüllen aufmerksam. Der Fahrzeugführer beschleunigte und bremste sein Fahrzeug auffallend oft im Wechsel. Er fuhr auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Süden und bog dann in die Magarethenstraße ab. Beim Erblicken der Polizeibeamten beschleunigte der Fahrzeugführer stark, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Zwei unbekannte Passanten standen zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn und mussten sich durch einen Sprung vor dem Audi retten. Trotz Blaulicht und Anhaltezeichen des Streifenwagens reagierte der Fahrzeugführer nicht und setzte seine Flucht entgegen der Fahrtrichtung auf der Magarethenstraße fort. Der Sichtkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug brach ab und der Fahrzeugführer konnte sich der Polizeikontrolle entziehen. An dem flüchtigen Fahrzeug war ein gekürztes Kennzeichen mit der Stadtkennung Düsseldorf (Abkürzung "D") angebracht.

Später in der gleichen Nacht am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 1.20 Uhr fiel der grüne Audi wiederholt einem Streifenwagen in großer Entfernung auf der Grillostraße auf. Der unbekannte Fahrzeugführer nahm jedoch auch den Streifenwagen wahr und flüchtete unvermittelt über die Münchener Straße, die Grenzstraße und die Schalker Straße. Im Kreuzungsbereich Schalker Straße/Liboriusstraße brach der Sichtkontakt zwischen den Fahrzeugen ab.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht dringend nach den beiden Passanten, die von der Fahrbahn springen mussten, um nicht verletzt zu werden. Weiterhin nimmt die Polizei Hinweise zu dem auffälligen Audi und dessen Fahrer oder Besitzer entgegen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6243 oder an die Polizeileitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell