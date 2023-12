Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Spielhalle in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt am heutigen Morgen, 12. Dezember 2023, auf einen Laden in Schalke Zeugen der Tat oder weitere Hinweise. Eine 49-jährige Angestellte beabsichtigte gegen 7.50 Uhr den Hintereingang einer Spielhalle auf der Bismarckstraße ordnungsgemäß zu öffnen, als ein unbekannter Tatverdächtiger von hinten an sie herantrat, ihr einen unbekannten Gegenstand gegen den Rücken drückte und sie zum Öffnen des Ladens nötigte. Der Räuber forderte die Gelsenkirchenerin zur Herausgabe des Tresorschlüssels, dirigierte sie in die Toilettenräume und entwendete Bargeld aus dem Tresor der Spielhalle. Nach dem Raub flüchtete der Unbekannte.

Der Tatverdächtige ist schätzungsweise 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Laut Aussage der Angestellten sprach er gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und einem auffallend rollendem "R". Er hat eine schlanke Statur und hinkt beim Gehen leicht. Bekleidet war er mit einer Kapuzenjacke und einer Jeanshose.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Tatverdächtigen an die Polizei geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell