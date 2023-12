Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Schwerpunkteinsätze der Polizei in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

In dem zweiwöchigen Zeitraum von Samstag, 25. November 2023, bis Samstag, 9. Dezember 2023, führte die Polizei Gelsenkirchen, gemeinsam mit der Bundespolizei, Maßnahmen zur Vorbeugung von Taschendiebstählen und Ladendiebstählen durch. In dem Zeitraum wurden mehrere Diebe an deliktstypischen Orten im Gelsenkirchener Stadtgebiet auf frischer Tat beobachtet und mit anschließenden polizeilichen Maßnahmen konfrontiert. Insgesamt kontrollierten die Zivilpolizisten 159 Personen, vollstreckten zwei ausstehende Haftbefehle und nahmen zehn Tatverdächtige vorläufig fest. Zudem wurden weitere Tatverdächtige für Diebstahlsdelikte aus anderen Städten von den Polizeibeamten identifiziert. Die Feststellung der Identitäten und der Personenkonstellationen dienen der Polizei zur Aufklärung von Täterstrukturen.

Eine weitere Kontrollmaßnahme führte die Verkehrspolizei Gelsenkirchen am Freitag, 8. Dezember 2023, auf der Hochkampstraße in Schalke-Nord durch. Insgesamt wurden 220 Fahrzeuge in der Kontrollstelle überprüft. Dabei wurden bei 73 Fahrzeugen Beanstandungen festgestellt, die durch Verwarngelder und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet wurden. Die Beamten untersagten zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt, da der Verdacht des Drogen- beziehungsweise Alkoholkonsums bestand.

Polizeibeamte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes waren am gleichen Tag, 8 Dezember 2023, im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet unterwegs, um offene Haftbefehle zu vollstrecken. Im Laufe des Einsatztages konnten 22 offene Haftbefehle vollstreckt werden. Einige der gesuchten Personen konnten, in Abhängigkeit ihres Haftbefehls, durch die Zahlung einer gerichtlich festgelegten Summe eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt verhindern. Andere Personen wurden aufgrund ihres Haftbefehls festgenommen und direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell