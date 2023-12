POL-EN: Wetter - Bei Firmeneinbruch hochwertiges Werkzeug entwendet

Wetter (ots) - In der Zeit vom 14.12.2023, 21:00 Uhr, und dem 15.12.2023, 11:00 Uhr, wurden mehrere Holztüren eines Vereinsheimes am Harkortberg aufgehebelt. Das Objekt wurde durchwühlt, über die Beute ist zur Zeit jedoch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

