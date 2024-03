POL-NOM: Ausgebeulte Jacke verrät Ladendieb

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT BOLLENSEN, B 241, Donnerstag, der 28.02.2024, 15:08 Uhr. Ein 45 jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die B 241 in Richtung Volpriehausen. Auf Höhe der Unfallstelle musste er verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 43 jähriger PKW Fahrer aus Uslar und fuhr ihm auf. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

