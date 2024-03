Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Oberholzstraße/L226 - Traktor kollidiert mit VW ID (23.03.2024)

Radolfzell (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Kreuzung der Oberholzstraße/L226 ein Unfall ereignet, bei dem ein Traktor mit einem VW ID kollidiert ist. Ein 78-Jähriger fuhr mit einem Fendt Traktor auf der Oberholzstraße ortsauswärts. Auf der Kreuzung zur Landesstraße 226 stieß der Trecker mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Radolfzell fahrenden VW ID einer 19-Jährigen zusammen. Dabei entstand an dem VW Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Landwirtschaftsmaschine blieb unbeschädigt.

