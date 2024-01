FW-WAF: Wohnungsbrand

Feuerwehr Ahlen

Zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoß wurde die Feuerwehr Ahlen LZ Hauptwache um 11:56 Uhr zur Michaelstraße alarmiert. Hier brannte es in einer Dachgeschoßwohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dachfenster. Ein Trupp wurde unter Atemschutz im Innenangriff eingesetzt, ein weiterer Trupp nahm ein Angriff durch das offene Dachfenster von außen vor. Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Der Brand wurde abgelöscht und die Wohnung entraucht. Glutnester wurden lokalisiert und gelöscht. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Eine Bewohnerin, die Löschversuche durchgeführt hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, aber nicht transportiert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

