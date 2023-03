Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Lagerhalle einer Elektrofirma Bargeld und Elektrogeräte entwendet

Issum (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11. März 2023), 18:45 Uhr und Sonntag (12. März 2023), 08:30 Uhr kam es am Gewerbering in Issum, zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines Elektrofachhandels. Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen die rückwärtige Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach dem Durchbruch einer Leichtbauwand gelangten sie in Büro- und Lagerräume. Dort entwendeten sie Bargeld und hochwertige Elektrogeräte. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung

Die Kripo Geldern bittet Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02831 1250 zu melden.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell