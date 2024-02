POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Geparktes Auto auf der Hardtstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (10.02.2024)

Konstanz (ots) - Bereits vor knapp zwei Wochen, am Mittwoch, 31.01.2024, gegen 21 Uhr, ist eine 62-jährige Frau durch die schließende Tür eines Linienbusses der Linie 4 an der Haltestelle "Laube/Niederburg" in der Untere(n) Laube an beiden Händen verletzt worden. An diesem Mittwoch wollte die Frau den gegen 21 ...

mehr