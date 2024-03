Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer prallt gegen Steinmauer (24.03.2024)

Engen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Unterdorfstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Gegen 21 Uhr war ein 54-jähriger Audi-Fahrer auf der Unterdorfstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 34 kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit der Steinmauer eines dortigen Grundstücks. Dabei verletzte sich der 54-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Da der Mann auf der Fahrt ins Krankenhaus randalierte, zogen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Polizei hinzu. Da er zudem nach Alkohol roch und einen Test verweigerte, musste er schließlich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An der Steinmauer entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

