POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe - Polizei sucht unbekannten Zeugen (23.03.2024)

Aach (ots) - Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Samstagmittag. Die 30-Jährige kam mit einem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab prallte gegen einen dort geparkten VW Tiguan. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den ...

mehr