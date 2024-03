POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Bar in der Talstraße - Polizei sucht Zeugen (23.03.2024)

Engen (ots) - Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Unterdorfstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Gegen 21 Uhr war ein 54-jähriger Audi-Fahrer auf der Unterdorfstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 34 kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit ...

