Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrüger erlangen über 4000,00 Euro von Seniorin

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Sonntag, 03.12.2023 13.33 Uhr - Dienstag, 05.12.2023 16.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am 1.Advent wurde eine 76-jährige Frau aus Northeim von einer bislang unbekannten Person über SMS kontaktiert. In der Nachricht gab sich die Person als Sohn der Seniorin aus und bat sie im späteren Verlauf um finanzielle Unterstützung bei der Begleichung einiger Rechnungen. Die gutgläubige Seniorin überwies schließlich die geforderten Summen in Höhe von insgesamt ca. 4300,00 Euro.

Erst nach mehrfachen gescheiterten Anrufversuchen bei dem angeblichen Sohn zweifelte die Geschädigte an den Angaben der Person und kontaktierte ihre Hausbank und die Polizei.

Die Polizei rät bei derartigen Schockanrufen oder Nachrichten zunächst die Ruhe zu bewahren. Halten sie mit Angehörigen Rücksprache, ob der geschilderte Sachverhalt überhaupt zutrifft. Händigen sie kein Bargeld an Fremde aus und tätigen sie ebenso wenig Überweisungen auf fremde Konten. Nehmen sie im Zweifelsfall frühzeitig Kontakt mit ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell