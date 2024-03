Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Streifunfall - Autofahrer betrunken unterwegs (23.03.2024)

Stockach (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Leonhardstraße einen Unfall ereignet, bei dem sich zwei entgegenkommende Autos gestreift haben. Ein 53 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW Passat auf der Leonhardstraße in Richtung Wahlwies Ortsmitte. Im Bereich einer Kurve streifte der VW einen entgegenkommenden VW 7HC seitlich, wobei an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 53-Jährigen Anzeichen auf vorherigen Alkoholgenuss fest. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein.

