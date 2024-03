POL-KN: (KN-Dettingen) Unbekanntere entsorgt Malerabfälle am Hagstaffelweiher - Polizei bittet um Hinweise (01.(23.03.2024)

Stockach (ots) - Am Samstagnachmittag hat sich auf der Leonhardstraße einen Unfall ereignet, bei dem sich zwei entgegenkommende Autos gestreift haben. Ein 53 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW Passat auf der Leonhardstraße in Richtung Wahlwies Ortsmitte. Im Bereich einer Kurve streifte der VW einen entgegenkommenden VW 7HC seitlich, wobei an beiden Autos Blechschaden ...

