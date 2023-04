POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Bild einer Überwachungskamera

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (27.04.) Altkleidercontainer und Mülltonnen in Werne in Brand gesetzt. Betroffen waren zwei Altkleidercontainer im Bereich Ottostraße/Grevinghof gegen 21.50 Uhr und an der Capeller Straße gegen 3.55 Uhr sowie mehrere Mülltonnen auf einem Grundstück an der Geordelerstraße gegen 3.30 Uhr. Bei ...

mehr