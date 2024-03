Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, L177, Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr (24.03.2024)

Hardt, L177 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen am Sonntagmorgen in den Gegenverkehr geraten und hat dabei beinahe einen Unfall verursacht. Gegen 8 Uhr fuhr der 45-Jährige mit einem VW Caddy auf der Landesstraße 177 von Hardt in Richtung Schramberg. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn wo ein entgegenkommender Streifenwagen einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen gerade noch verhindern konnte. Unbeirrt setzte der Mann seine Fahrt danach fort, kam erneut auf die andere Fahrbahn und prallte dort in die Leitplanke, an der er über mehrere Meter entlang schlitterte. Weiterhin unbeeindruckt fuhr der 45-Jährige weiter, bis er schließlich am Ortseingang Schramberg von der Polizei gestoppt werden konnte. Bei der Überprüfung des 45-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 2,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen. Um den demolierten Caddy kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

