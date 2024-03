Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Robert-Bosch-Straße - Unbekannter fährt in Gartenzaun und flüchtet (22.03.2024)

Villingendorf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag eine Unfallflucht auf der Robert-Bosch-Straße begangen. Der Unbekannte kam gegen 4 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in den Gartenzaun des Anwesens Nummer 18. Dabei entstand an der Umzäunung ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt jedoch anschließend fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen VW gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Rottweil, 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell