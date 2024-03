Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt ohne Licht - Fahranfänger auf Crystal Meth

Zeulenroda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:00 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf dem Marktplatz in Zeulenroda einen stehenden VW Passat fest. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, trat der junge Fahrer aufs Gaspedal und flüchtete.

Der VW fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Goetheallee, bog dort in die Untere Gartenreihe ab und raste entgegen der Einbahnstraße durch die Schleizer Straße. Um der Polizei zu entkommen, schaltete der VW-Fahrer die Fahrzeugbeleuchtung aus. Das Fahrzeug konnte an der Kreuzung Goetheallee - Friedrich - Engel - Straße gestoppt werden. Ein Drogentest ergab den Verdacht, dass der 18-jährige Fahranfänger unter dem Einfluss der harten Droge Crystal Meth unterwegs war.

