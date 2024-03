LPI-G: Drogen dabei

Greiz (ots) - Greiz. Am 15.03.2024 gegen 00:20 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 35-Jährigen in der August-Bebel-Straße in Greiz. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein Messer auf, welches der Mann an seinem Gürtel trug. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein sogenanntes Einhandmesser handelt, welches nach dem Waffengesetz als verbotener Gegenstand zählt. Bei Einhandmesser handelt es sich um Messer, ...

mehr