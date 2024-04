Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Verkehrskontrolle in Haft

Marienheide (ots)

Die Fahrt durchs Oberbergische endete für einen 53-Jährigen aus Bochum am Ostermontag (1. April) in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen 02.30 Uhr war der Bochumer in Wipperfürth-Gogarten in eine Verkehrskontrolle geraten. Dort endete die Fahrt, denn der 53-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren zeigte der Bochumer deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme veranlasste. Weiterhin lag gegen den 53-Jährigen ein Haftbefehl wegen eines Fälschungsdeliktes vor. Weil er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, lieferte die Polizei den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Attendorn ein.

