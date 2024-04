POL-GM: Mit Auto überschlagen - zwei Leichtverletzte

Reichshof; Morsbach (ots) - In Reichshof und Morsbach haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag drei Zigarettenautomaten geplündert. In Reichshof-Hunsheim machten sich die Täter zwischen 21.30 Uhr und 7.20 Uhr an zwei Zigarettenautomaten im Pastor-Göbel-Weg zu schaffen. Augenscheinlich flexten und hebelten sie den Automaten auf und entkamen mit sämtlichem Bargeld und Zigaretten. In der Siegener Straße in ...

