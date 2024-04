Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-Jährige bei Zusammenstoß zwischen Auto und Trecker schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Auf der K23 zwischen Bergneustadt-Neuenothe und Freischlade kam es am Samstag (30. März) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Trecker. Die 16-jährige Beifahrerin des Treckers zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein 18-Jähriger aus Bergneustadt fuhr mit seinem Trecker um 14 Uhr auf der K23. Mit auf dem Trecker saß eine 16-Jährige aus Reichshof. Der 18-Jährige verlangsamte seine Fahrt, um in einen Forstwirtschaftsweg einzubiegen. Eine hinter ihm fahrende 61-jährige Autofahrerin aus Lennestadt setzte in dem Moment zum Überholvorgang an. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-Jährige prallte bei dem Zusammenstoß hart gegen die Fahrerkabine und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell