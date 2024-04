Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kupferfallrohre gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. / 31. März) Kupferfallrohre von einem Mehrfamilienhaus in der Büttinghausener Straße gestohlen. Am Abend gegen 22 Uhr waren die Rohre noch da. Ein Anwohner wurde jedoch in den frühen Morgenstunden gegen 4.50 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, brannte Licht im Garten und ein Teil der Fallrohre fehlte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

