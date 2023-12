Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, B3 zwischen Hohnstedt und Vogelbeck Freitag, 29.12.2023, 20:00 Uhr

NORTHEIM (sch) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 38-jähriger Northeimer befuhr mit seinem PKW die B3 aus Fahrtrichtung Hohnstedt kommend in Fahrtrichtung Vogelbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand befindlichem Baum.

Bei dem Aufprall wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch der 16-jährige Beifahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden einer umliegenden Klinik zugeführt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro

