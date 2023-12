POL-NOM: Polizei und Landkreis geben Hinweise zu Silvester

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Brinkfeldstraße, Donnerstag, 28.12.2023, 16.30 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstagnachmittag versuchte eine bislang unbekannte männliche Person ein Fahrrad zu entwenden. Das Pedelec wurde mittels Kettenschloss an einer Laterne an der o.g. Örtlichkeit gesichert. Dieses Schloss öffnete der Täter gewaltsam. Ein Wegfahren mit dem Fahrrad war dem Täter jedoch nicht möglich, da ein ...

mehr