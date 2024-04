POL-GM: Gullydeckel gestohlen

Radevormwald (ots) - Unbekannte haben an vier Geschäften in der Straße "Vogelsmühle" zwischen Freitag (29. März,12.30 Uhr) und Samstag (30.März, 5 Uhr) Schlösser an Türen verklebt. Betroffen sind ein Imbiss, ein Lokal sowie zwei weitere Geschäfte. Die unbekannte Flüssigkeit, mit der die Schlösser an den Eingangstüren verklebt wurden, macht es unmöglich diese aufzuschließen. Hinweise bitte an das ...

mehr