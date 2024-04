Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kanaldeckel als Hindernis auf die Straße gelegt

Wipperfürth (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem ausgehobenen Kanaldeckel ist am Montagmorgen (1. April) auf der Königsberger Straße ein BMW beschädigt worden. Gegen 07.15 Uhr war eine 51-Jährige mit dem BMW die Königsberger Straße in Richtung der Nordtangente gefahren. In der Dämmerung übersah sie einen Kanaldeckel, den Unbekannte etwa 100 Meter vor der Einmündung mit der Nordtangente als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt hatten. Sie überfuhr den Kanaldeckel, woraufhin ein Reifen die Luft verlor und weiterer Schaden am Unterboden entstand.

Hinweise zu den Verursachern nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

