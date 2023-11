POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Unfall mit einer verletzten Person

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Buchen. Gegen 16 Uhr wollte eine 27-Jährige Mit ihrem Mercedes von der Kaiserstraße nach links auf die Walldürner Straße einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich eine 43-Jährige, welche mit ihrem VW Golf die Walldürner Straße in Richtung der Alla-Hopp-Anlage befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Bei dem Zusammenstoß zog sich die VW-Fahrerin leicht Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

