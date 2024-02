POL-RE: Waltrop: Unfall mit fünf Verletzten - zwei Fahrzeuge beteiligt

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch, 14.02.2024 kam es an der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Bornstraße zu einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug. Der Streifenwagen war mit Blaulicht und Martinshorn auf der Bornstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Um 16:15 h fuhr der Streifenwagen in den Kreuzungsbereich Bornstraße/Mallinckrodtstraße ein und stieß mit dem Pkw ...

mehr