FW-M: Couch in Flammen (Messestadt-Riem)

München (ots)

Sonntag, 9. Juli 2023, 19.35 Uhr

Oslostraße

Am Abend hat es in einer Vier-Zimmer-Wohnung in der Messestadt-Riem gebrannt. Die Bewohner waren glücklicherweise nicht zu Hause.

Ein Nachbar der fünfgeschossigen Wohnanlage hörte den Rauchmelder der im zweiten Stock gelegenen Wohnung. Zugleich sah er Rauch aus den Fenstern steigen. Er alarmierte die Feuerwehr und informierte die Nachbarn. Diese begaben sich ins Freie.

Um eine Verrauchung des Treppenhauses zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang, bevor sie die Tür zur Brandwohnung öffneten. Dort fand der Atemschutztrupp eine in Flammen stehende Couch im Wohnzimmer vor. Diese löschten sie mit einem C-Rohr ab. Bereits zehn Minuten nach dem Eintreffen des Löschzuges konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle melden.

Anschließend wurden die darüberliegenden Wohnungen auf einen möglichen Raucheintrag kontrolliert und die Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

