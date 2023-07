Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall fordert Todesopfer (Neuhausen)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sonntag, 9. Juli 2023, 0.39Uhr

Dachauer Straße und Schwere-Reiter-Straße

In der Nacht hat ein schwerer Verkehrsunfall ein Menschenleben gefordert. Eine weitere Personen wurde schwer verletzt.

Ein Renault Clio, besetzt mit einem jungen Mann, war von der Schwere-Reiter-Straße in Richtung Leonrodstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im Kreuzungsbereich an der Dachauer Straße stieß er mit einem VW ID3, besetzt mit einem Ehepaar und deren Tochter zusammen. Der Renault schleuderte in Richtung der Tramhaltestelle und traf dort eine Gruppe wartender Jugendlicher. Beim Aufprall wurde ein 18-Jähriger getötet, ein danebenstehender 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Unfallwagen kippte und schlidderte die Dachauer Straße stadtauswärts. Hier blieb er auf dem Wagendach liegen. Der junge Mann konnte selbständig aussteigen, er hatte sich nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Familie im VW blieb unverletzt.

Am Unfallort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Da zunächst die Lage unübersichtlich war, forderte der Einsatzleiter sofort weitere Rettungskräfte nach. Da niemand eingeklemmt war, konnten sich die Einsatzkräfte auf die Versorgung der Verletzten konzentrieren. Für den 18-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Einsatzstelle. Der beim Unfall neben ihm stehende 18-Jährige kam in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Die Feuerwehr sicherte anschließend das total zerstörte Wartehäuschen und reinigte die Fahrbahn.

Für die, zum Teil schwer geschockten Augenzeugen an der Tramhaltestelle wurde das Kriseninterventionsteam alarmiert.

Für die Ermittlung des Unfallhergangs durch das Unfallkommando der Polizei war der Bereich Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße und Leonrodstraße bis circa 5.45 Uhr total gesperrt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(hör)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell