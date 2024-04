Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Polizeibeamter überlistet Seniorin

Hückeswagen (ots)

Eine 79-Jährige aus Hückeswagen erhielt am Mittwoch (3. April) gegen 14 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Der Mann erzählte der 79-Jährigen, dass er vom Kriminalkommissariat in Hückeswagen sei und zurzeit in der Gegend Einbrecher unterwegs wären. Daher, so der angebliche Polizist weiter, würde er einen Kollegen schicken, der Wertgegenstände einsammelt. Gegen 15 Uhr klingelte es bei 79-Jährigen in Hückeswagen-Wiehagen an der Haustür. Nachdem sich der falsche Polizist mit einem vermeintlichen Dienstausweis ausgewiesen hatte, übergab die Senioren ihm Schmuck und Goldmünzen. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 1,8 Meter groß und circa 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte eine sehr schlanke Statur, dunkle kurze Haare und war mit einem beigen Kapuzenpullover, einer beigen Hose und beigen Schuhen bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

