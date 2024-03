PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tritt ins Gesicht - Mann greift Polizeibeamte an +++ Privater Streit auf Tankstellengelände eskaliert +++ Betrügerische WhatsApp-Nachricht ++++ Auf Motorrad bei Unfall leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tritt ins Gesicht - Mann greift Polizeibeamte an, Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Freitag, 15.03.2024, 20 Uhr

(da)Ein Mann hat am Freitagabend in Oberursel Einsatzkräfte der Polizei angegriffen und leicht verletzt. Gegen 20 Uhr kam es in der Straße "Am Gaßgang" im Stadtteil Weißkirchen zu einem Polizeieinsatz. Grund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Hausbewohnern. Im Zuge dieses Polizeieinsatzes erhielt ein 41-jähriger Mann einen Platzverweis. Diesem wollte der augenscheinlich stark alkoholisierte 41-Jährige jedoch nicht nachkommen und griff zwei Polizisten an, indem er sie wegschubste. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann aktiven Widerstand und versuchte auch, einem Beamten die Schusswaffe aus dem Holster zu reißen. Die Beamten konnten dies jedoch rechtzeitig verhindern. Nach der Festnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo sein Gesundheitszustand überprüft und eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Diese hatte die Staatsanwaltschaft aufgrund der nun im Raum stehenden strafbaren Handlungen des Mannes zwischenzeitlich angeordnet. Im Krankenhaus beleidigte der Festgenommene wiederholt alle Beteiligten, darunter auch die Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Seine Aggressivität setzte sich auch bei der anstehenden Blutentnahme fort. Hier trat er gezielt gegen den Kopf eines Polizeibeamten und traf diesen unterhalb des Auges. Erst nach mehreren Stunden beruhigte sich der Beschuldigte. Weitere Maßnahmen waren nicht mehr erforderlich, sodass er im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Die von ihm angegangenen Polizeibeamten konnten trotz der Angriffe ihren Dienst fortsetzen.

2. Privater Streit auf Tankstellengelände eskaliert, Königstein, Frankfurter Straße, Sonntag, 17.03.2024, 18.50 Uhr

(da)Am Sonntag eskalierte ein privater Streit zwischen zwei Männern an einer Tankstelle in Königstein. Die beiden Männer trafen sich gegen 18.50 Uhr auf dem Gelände in der Frankfurter Straße. Im Zuge eines dort entfachten Streits schlug und trat der 31-Jährige mehrfach auf seinen 62-jährigen Bekannten ein. Anschließend flüchtete er, bevor die alarmierten Polizeikräfte am Tatort eintrafen. Ein ebenfalls herbeigerufener Rettungswagen versorgte den 62-Jährigen vor Ort. Dieser wies leichte Verletzungen auf, sodass er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 31-Jährige stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

3. Betrügerische WhatsApp-Nachricht,

Bad Homburg, Montag, 11.03.2024

(da)Eine Frau aus Bad Homburg ist in den vergangenen Tagen von Betrügern getäuscht und um knapp 4.000 Euro betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer auf ihr Smartphone. Darin geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, das angeblich sein Handy verloren und deshalb eine neue Telefonnummer erhalten habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die vermeintlichen Verwandten die Angeschriebenen um finanzielle Hilfe. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Handys" kein Online-Banking möglich sei und man deshalb eine dringliche Rechnung nicht selbst bezahlen könne. Auf diese Weise gelingt es den Betrügern immer wieder, die Angeschriebenen zu einer Überweisung zu bewegen. So auch in dem aktuellen Fall aus Bad Homburg. Hier wurde die Angeschriebene in hilfsbereiter Absicht dazu gebracht, einen Betrag von knapp 4.000 Euro zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung zu helfen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

4. Einbrecher scheitern an Eingangstür,

Oberursel, Ursemer Straße, Sonntag, 17.03.2024, 11.40 Uhr bis 21 Uhr

(da)Am Sonntag scheiterten Einbrecher an einer Eingangstür in Oberursel. Die Diebe versuchten zwischen 11.40 Uhr und 21 Uhr in das Innere eines Einfamilienhauses in der Ursemer Straße zu gelangen. Die Tür hielt jedoch den Versuchen der Unbekannten stand, weshalb diese unverrichteter Dinge wieder abzogen. Aufgefallen war der gescheiterte Versuch, als die Bewohnerin des Hauses einen metallischen Gegenstand im Türschloss feststellte und die Polizei rief. Diese bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Ihre Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Steinbach, Wiesenstraße, Freitag, 15.03.2024, 19.30 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 21.15 Uhr

(da)Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung in Steinbach eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich zwischen Freitag- und Sonntagabend in das Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße. Dort brachen sie eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Garagen aufgebrochen und Fahrräder entwendet, Kronberg, Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, angezeigt am Sonntag, 17.03.2024

(da)Im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt meldeten sich am Sonntag zwei Frauen, die Opfer von Fahrraddieben geworden waren. Die beiden Frauen hatten ihre Fahrräder in Garagen in der Steinbacher Straße abgestellt. Die Diebe hatten diese mit brachialer Gewalt aufgebrochen und die beiden Fahrräder im Gesamtwert von 7.000 Euro gestohlen. Bei dem Diebesgut handelte es sich zum einen um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" und zum anderen um ein blaues Damenrad der Marke "Bulls". Die Geschädigten bemerkten den Einbruch am Sonntagmittag, der Einbruch in die Garagen könnte aber auch bis zu zwei Wochen zurückliegen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Verfassungsfeindliches Symbol an Auto gekratzt, Schmitten, Oberreifenberg, Eichenfeldstraße, angezeigt am Sonntag, 17.03.2024

(da)Am Sonntag zeigte ein Mann im Schmittener Ortsteil Oberreifenberg an, dass in sein Auto ein verfassungsfeindliches Symbol gekratzt worden war. Das Auto, ein roter Ford Fiesta, stand zuletzt in der Eichenfeldstraße gegenüber der Hausnummer 12. Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar. Die Tat wurde am Sonntagmittag festgestellt, könnte aber auch schon am 2. Februar passiert sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

8. Auf Motorrad bei Unfall leicht verletzt, Landesstraße 3024, Oberursel Sonntag, 17.03.2024, 15.40 Uhr

(da)Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Sonntag die Mitfahrerin auf einem Motorrad leicht verletzt worden. Das Motorrad fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 3024 hinter einem grauen Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzte der Mercedes in der Nähe des Parkplatzes Teufelsquartier zum Überholen von zwei Radfahrern an, das Motorrad folgte mit geringem Sicherheitsabstand. Während des Überholvorgangs bremste der Mercedes jedoch abrupt ab. Der 23-jährige Motorradfahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf seinen Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12.500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Seine 21-jährige Mitfahrerin verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch in diesem Jahr wird die Polizei im Sinne der Verkehrspräventionsarbeit sogenannte "Biker-Safety-Touren" für interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer anbieten. Dabei werden die Teilnehmenden von erfahrenen Polizeimotorradfahrerinnen und -fahrern über die beliebten Strecken rund um den Feldberg und im Rheingau geführt. Für dieses Kalenderjahr sind drei Touren geplant. Die genauen Termine werden in Kürze von hiesiger Stelle veröffentlicht.

