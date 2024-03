POL-HG: Mann onaniert im Bus +++ E-Roller gestohlen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Einbruch in Kellerräume +++ Holztafel durch Vandalismus zerstört

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mann onaniert im Bus - Festnahme,

Oberursel, Oberstedten, Zu den Ringwällen, Mittwoch 13.03.2024, 16:08 Uhr

(oze)Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei in Oberursel einen Mann fest, der zuvor in einem Bus onaniert haben soll. Bereits am 08.03.2024 berichtete die Polizei über einen ähnlichen Vorfall in besagter Buslinie.

Ein 18-Jähriger Mann fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Buslinie 41 in Oberstedten, als sich ihm gegenüber ein 26-Jähriger Mann anfing unter der Kleidung selbst zu befriedigen. Als beide den Bus verließen, folgte der 18-Jährige dem Mann und informierte die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde daraufhin zur Polizeistation Oberursel gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bereits am 06.03.2024 wurde eine ähnliche Tat angezeigt, bei der ein Mann in der Buslinie 41 an seinem Glied manipuliert haben soll. Ob der 26-Jährige für beide Taten in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 melden.

2. E-Roller gestohlen,

Steinbach, Bahnstraße, Mittwoch 13.03.2024 zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr

(oze)Ein E-Roller wurde am Mittwochnachmittag in Steinbach gestohlen.

Ein 30-Jähriger hatte seinen E-Roller in der Bahnstraße abgestellt. Als er später wiederkam, stellte er fest, dass der Roller gestohlen worden war. Der E-Roller, an welchem das Versicherungskennzeichen "276JCK" angebracht war, hatte einen Wert von über 680 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Fahrkartenautomat beschädigt,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Wilhelm-Reuter-Weg, Mittwoch, 13.03.2024, 14:40 Uhr

(oze)Vier bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwochnachmittag in Friedrichsdorf am Bahnhof Burgholzhausen einen Fahrkartenautomaten.

Gegen 14:40 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie vier junge Männer mit einem Gegenstand im Wilhelm-Reuter-Weg einen Fahrkartenautomaten beschädigten. Während sie die Polizei informierte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Vandalen verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Alle Täter waren zwischen 14 und 25 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß, hatten dunkle, kurz rasierte Haare, normale Staturen. Der erste Täter trug dabei dunkle Oberbekleidung sowie eine Jeans mit pinker Aufschrift auf der Rückseite. Der zweite Täter trug eine glänzende Bomberjacke. Täter Drei und Vier waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Bad Homburg, Frölingstraße, Mittwoch, 13.03.2023 zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr

(oze)Unbekannte Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr in Bad Homburg in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen und konnten Beute machen.

Die Diebe verschafften sich in der Frölingstraße auf unbekannte Art und Weise Zugang zu der Wohnung des Geschädigten im zweiten Stockwerk. Dort nahmen die Langfinger mehrere Gegenstände an sich. Danach verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Einbruch in Kellerräume,

Steinbach, Taubenzehnten, Dienstag, 12.03.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 13.03.2024, 18:45 Uhr

(oze)Von Dienstag- bis Mittwochabend brachen Einbrecher in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Steinbach ein.

Von Dienstag- auf Mittwochabend drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Taubenzehnten" ein. Die Diebe gelangten in den Hauptkeller, indem sie eine Tür aufdrückten. Danach durchsuchten sie mehrere Kellerabteile in dem Gebäude. Anschließend verschwanden die Diebe unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mitgeteilt werden.

6. Holztafel durch Vandalismus zerstört, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Samstag, 09.03.2024 bis Sonntag, 10.03.2024

(oze)Zwischen Samstag und Sonntag wurden zwei am Bahnhof in Grävenwiesbach aufgestellte Informationstafeln mutwillig zerstört.

Bislang unbekannte Vandalen nutzten im Zeitraum von Samstag auf Sonntag einen unbeobachteten Moment und zerstörten die Informationstafeln, welche am Bahnhof in der Naunstädter Straße aufgestellt waren. Warum und wie die Tafeln zerstört wurden, ist bis dato unklar. Zeugen, die etwas bemerkt haben, können sich bei der Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 melden.

