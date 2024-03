POL-HG: Altbewährter Trickbetrug mit Wasserglas +++ Festnahme nach politischen Graffiti +++ Fahrräder in Bad Homburg gestohlen +++ Gescheiterter Parkversuch - Unfallflucht

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickbetrug mit Wasserglas,

Bad Homburg, Freitag, 08.03.2024, 14.40 Uhr

(da)Mit einer bereits schon länger kursierenden Masche haben Trickbetrüger am Freitag eine Seniorin um ihren Schmuck gebracht. Gegen 14.40 Uhr klingelte es bei der über 90-jährigen Frau aus Bad Homburg. Vor der Tür stand eine Frau, die sie freundlich um ein Glas Wasser bat. Mit dieser Finte gelangte die Unbekannte in die Wohnung. Sie lenkte die Rentnerin weiter ab, indem sie um eine Spende für Geflüchtete bat. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit gelang es der Betrügerin, Schmuck im Wert von über 10.000 Euro aus einer Schmuckschatulle zu entwenden, bevor sie in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dieser Betrugsmasche handelt es sich um den so sogenannten "Wasserglas-Trick". Ziel der Betrüger ist es, die Gutmütigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner auszunutzen und sich so Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Lassen Sie sich nicht darauf ein! Schließen Sie Ihre Wohnungstür, wenn Sie jemand zum Beispiel um einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser bittet! Wenn Sie dennoch helfen wollen, können diese Personen durchaus vor Ihrer Wohnungstür auf das Gewünschte warten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

2. Festnahme nach politischen Graffiti,

Bad Homburg, Im Atzelnest, Freitag, 08.03.2024, 23 Uhr

(da)In Bad Homburg konnte die Polizei am Freitag einen 32-jährigen Mann festnehmen, der Hausfassaden mit Farbe besprüht hatte. Gegen 23 Uhr beobachteten Zeugen den Mann, wie er sich an einem Supermarkt in der Straße "Im Atzelnest" ans Werk machte. Dabei versah er Stromkästen und Fassaden mit politischen Botschaften, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Nach Verständigung der Polizei konnte der Mann in Tatortnähe festgenommen werden. Bei der Festnahme hatte dieser noch seine Sprühdosen im Gepäck. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

3. Fahrräder in Bad Homburg gestohlen,

Bad Homburg, Hessenring & Neugasshohl, Mittwoch, 06.03.2024 bis Sonntag, 10.03.2024

(da)In Bad Homburg wurden am Wochenende zwei Fahrraddiebstähle angezeigt. Im ersten Fall hatten es die Diebe auf ein E-Bike in Ober-Eschbach abgesehen. Zwischen Mittwochabend und Samstagabend entwendeten sie das Rad aus einer Tiefgarage in der Straße "Neugasshohl". Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein orangefarbenes E-Bike der Marke Cube im Wert von rund 4.500 Euro. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag traf es auch einen Fahrradbesitzer in der Straße "Hessenring". Dort war das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad der Marke "Bulls" im Wert von rund 500 Euro vor dem Hauseingang abgestellt, als die Fahrraddiebe es entwendeten. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Gescheiterter Parkversuch - Unfallflucht, Neu-Anpach, Theodor-Heuss-Straße, Samstag, 09.03.2024, 17 Uhr bis 17.50 Uhr

(da)Am Samstag führte ein missglückter Einparkversuch zu einer Verkehrsunfallflucht in Neu-Anspach. Zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr parkte eine graue Mercedes E-Klasse in der Thedor-Heuss-Straße vor der Hausnummer 9. In diesem Zeitraum muss ein unbekanntes Fahrzeug versucht haben, neben dem Mercedes ein- oder auszuparken. Hierbei verursachte die Fahrerin oder der Fahrer einen rund 2.000 Euro hohen Schaden an der hinteren Fahrertür des Mercedes und flüchtete anschließend, ohne den Unfallschaden zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

