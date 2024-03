POL-OG: Kehl - Kellerbrand schnell gelöscht

Lahr (ots) - Am Mittwoch wurde kurz nach 17 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus in der Stefanienstraße gemeldet. Grund hierfür dürfte nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein auf dem Herd vergessenes Essen gewesen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ng Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de ...

