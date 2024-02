POL-OG: Lahr - Essen auf dem Herd vergessen

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Beethovenstraße zu einer mutmaßlichen Sachbeschädigung an einer Schranke. Nachdem ein Anfang 60-Jähriger mit seinem gültigen Parkticket offenbar ein Problem bei der Ausfahrt hatte, bog er die Schranke mit Gewalt nach außen und beschädigte sie im Bereich der Verankerung um anschließend mit seinem Wagen aus dem Parkhaus fahren zu ...

