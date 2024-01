Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240126-2: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim am Donnerstagmittag (25. Januar) ist eine Fahrradfahrerin (11) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort bis zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten um das Mädchen.

Laut ersten Ermittlungen sei die 11-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Straße "Am Römerpfad" in Richtung der Straße "An der Kriegshecke" gefahren. Gleichzeitig sei eine Autofahrerin (57) auf der Straße "Im Waffental" in Richtung "An der Kriegshecke" unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich von "Am Römerpfad" und "An der Kriegshecke" sei es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

