POL-REK: 240126-1: Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Bergheim (ots) - Rettungskräfte behandeln Leichtverletzte vor Ort Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (25. Januar) in Bergheim ist eine Autofahrerin (68) leicht verletzt worden. Sie soll nach dem Zusammenstoß mit einer weiteren Autofahrerin (38) über einen Gehweg in den Vorgarten eines Hauses gefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen habe die 68-Jährige gegen 10:30 Uhr beabsichtigt, in eine Parklücke an der ...

mehr