Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Falsche Stadtwerkmitarbeiter unterwegs, Präventionshinweise

Baden-Baden (ots)

Durch Vortäuschen einer Verstopfung im Abwassersystem verschafften sich mutmaßlich falsche Mitarbeiter der Stadtwerke am Mittwoch gegen 12 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Ortenaustraße. Nachdem die Bewohnerin einem bislang unbekannten Täter die Wohnungstür geöffnet haben soll, lockte er diese zur vermeintlichen Schadensbehebung in das Badezimmer und schloss die Tür. Zu diesem Zeitpunkt soll ein zweiter Täter durch die angelehnte Eingangstür in die Wohnung gelangt sein. Als die Seniorin darauf aufmerksam wurde, verwies sie die beiden aus den Räumlichkeiten. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass Bargeld entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Die Ermittlungen dauern an.

Zu den beiden Tatverdächtigen konnte das Opfer lediglich angeben, dass diese einen hellbraunen Teint hatten und gut Deutsch sprachen. Der erste Tatverdächtige hatte zudem eine Narbe unter einem Auge. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell